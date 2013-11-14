Правоохранители ожидают участников антивоенной акции.

В четверг, 24 февраля, сотрудники Росгвардии оцепили Дворцовую площадь в Петербурге. Правоохранители ожидают участников антивоенной акции.

Основная акция проходит у Гостиного двора, к 19.30 было не менее 50 задержанных. Как сообщает ОВД-Инфо* (признан иноагентом), по предварительным итогам антивоенной несогласованной акции в Петербурге задержали 128 человек. Цифра не окончательная.

Ранее днем на Невском проспекте вновь появились оранжевые заборы и автобусы для задержаний.

Фото: "Фонтанка.ру" / Михаил Огнев

* признан иностранным агентом