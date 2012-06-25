На Невском проспекте вновь появились оранжевые заборы и автобусы для задержаний

Напротив станции метро "Гостиный двор" начинают собираться полицейские.

На Невском проспекте у Гостиного двора установили заборы. Такие петербуржцы могли видеть при протестных акциях, которые проводились ранее. Также у метро стали скапливаться авторы, которые, по всей видимости, рассчитаны для посадки задержанных.

Корреспондент Piter TV стал свидетелем задержания молодой пары, которая держала в руках плакат и гвоздики в пятом часу вечера 24 февраля. Есть вероятность, что сегодня петербуржцы могут провести протестную акцию против войны.

В Петербурге уже прошла серия одиночных пикетов против войны. Члена "Молодежного Яблока", Никиту Чиркову, задержали. На него составили административный протокол, сообщили в Telegram-канале "Пъятница".

Видео: Piter.tv