Сотрудники Лодейнопольского обсерватора станцевали в поддержку областных коллег

Таким образом они поздравили всех медиков с профессиональным праздником.

Врачи Лодейнопольского обсерватора приняли участие во флешмобе #СпасибозаЗдоровье. В преддверии Дня медицинского они поздравили коллег и исполнили танец с соблюдением всех необходимых противоэпедмических норм. Видео появилось в ВК-сообществе учреждения.

Участники флешмоба поблагодарили всех врачей, противостоящих коронавирусу, и призвали не унывать в трудные времена.

Напомним, что акция #СпасибозаЗдоровье была объявлена губернатором региона Александром Дрозденко. В ее рамках любой желающий может передать свои поздравления ко Дню медика в свободной форме.



Ранее мы рассказали о том, что власти Светогорска поздравили медиков с профессиональным праздником.

Видео: ВКонтакте / public174858737