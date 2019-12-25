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Власти Светогорска поздравили медиков с профессиональным праздником
Сегодня, 9:18
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Власти Светогорска поздравили медиков с профессиональным праздником

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Врачей поблагодарили за тяжелый труд и доброту.

Глава Светогорского городского поселения Ирина Иванова и глава местной администрации Сергей Давыдов поздравили врачей с предстоящим Днём медицинского работника. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО.

Руководители пожелали медикам всех благ, которые они сами дарят людям каждый день – здоровья, позитива и уверенности в будущем.

Выражаем искреннюю и глубокую благодарность за ваш труд, бескорыстие, терпение и доброту. Пусть самой большой наградой для вас станут улыбающиеся и благодарные лица ваших пациентов, которым вы подарили радость здоровой жизни!

говорится в поздравлении 

Ранее мы рассказали о том, что волонтеры Выборга передали пироги врачам.

Фото: Piter.TV

 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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