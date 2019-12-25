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Волонтеры Выборга передали пироги врачам
Вчера, 16:52
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lizapoluda

Волонтеры Выборга передали пироги врачам

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Акция "Испеки пирог и скажи спасибо” проходит в поддержку медиков, борющихся с коронавирусом.

Волонтеры МАУ "Дом молодежи" Выборга стали участникам Всероссийской акции "Испеки пирог и скажи спасибо". Медикам, которые работают с больными COVID-19, передали пироги домашнего приготовления. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Выпечку вручают в знак благодарности за самоотверженный труд и достижения в опасной работе.

 Кроме того, на 12 июня запланировано проведение акции "Мы граждане России". На  Красной и Рыночной площадях добровольцы вручат местным жителям более 2000 ленточек с российским триколором.

Ранее мы рассказали о том, что Светогорск представит программу ко Дню России.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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