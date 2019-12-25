Светогорск представит программу ко Дню России

Жители смогут посмотреть концерты с социальных сетях.

В День России в Светогорске пройдут праздничные мероприятия в онлайн-формате. Частично они будут посвящены и Дню города. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Так, начало праздника положит программа "Славься, страна! Мы гордимся тобой!". С 12:00 жители смогут вывесить российский триколор на окнах и балконах своих жилищ, а также исполнить государственный гимн.

Также пользователи Сети смогут увидеть виртуальные концерты прошлых лет и исторические свидетельствования празднования Дня города Светогорска.

Полный список мероприятий доступен на официальном сайте администрации МО "Светогорское городское поселение" и в группах культурных учреждений поселения во ВКонтакте.



Ранее мы рассказали о том, что Выборгские учреждения анонсировали онлайн-мероприятия ко Дню России.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, train-photo.ru