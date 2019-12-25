Выборгские учреждения анонсировали онлайн-мероприятия ко Дню России

В праздничный день запланированы концертная программа и проведение акций.

В пятницу, 12 июня, учреждения культуры в Выборгском районе представят программу мероприятий, посвященных Дню России, в режиме онлайн. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В государственный праздник планируется проведение музыкально-развлекательных программ, концертов, акций и флешмобов. Программа мероприятий доступна на сайтах и в соцсетях учреждений. Так, в 14:00 артисты Центра детского эстрадного искусства "Эльфы" проведут ВК-трансляцию концерта "Мой дом-Россия".

Вечером, в 19:00, в ВК-сообществе, Instagram и на официальном сайте ансамбля "Вереск" будет транслироваться развлекательный видеоблог.

В течение всего праздника Межпоселенческая библиотека Выборгского района предоставит пользователям возмоность увидеть виртуальную выставку " И вся Россия за спиной. Защитники Отечества в русском изобразительном искусстве" по материалам Русского музея.

Ранее мы рассказали о том, что Выборгский район присоединится к акции "Флаги России".

Фото: ВКонтакте / vereskvyborg