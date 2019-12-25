Выборгский район присоединится к акции "Флаги России"

В мероприятии сможет поучаствовать любой желающий.

В пятницу, 12 июня, жители Выборга и Выборгского района смогут присоединиться к Всероссийской акции "Флаги России". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Для того чтобы стать участником флешмоба, необходимо разместить на окнах своих квартир или на балконах российский триколор.

Отметим, что в акции будут участвовать жители всех муниципальных образований 47-ого региона. К ней может присоединиться любой желающий.

Ранее мы рассказали о том, как еще в Выборге готовятся отпраздновать День России.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО