В Выборге готовятся отпраздновать День России

Большинство мероприятий пройдет дистанционно.

В пятницу, 12 июня, в Выборгском районе пойдут мероприятия и акции, посвященные Дню России. Все они организованы комитетом спорта, культуры и молодежной политики администрации Выборгского района и МАУ "Дом молодежи". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Праздновать будут, в частности, пользователи социальных сетей: например, в Instagram появится маска с логотипом МАУ "Дом молодежи" и российским триколором. Также с сегодняшнего дня, 8 июня, подростковый клуб "Апельсин" запускает виртуальный флешмоб #РусскиеРифмы, в рамках которого нужно будет прочесть стихи или отрывки из произведений классиков отечесвенной литературы в видео- и аудио-формате.

Еще один подростковый клуб – "Бастион" – проводит флешмоб "Россия в объективе", который продлится с 10 по 12 июня во ВКонтакте. В рамках мероприятия необходимо будет опубликовать фотографии любимых мест России и рассказать о них.

Кроме того, 11 июня с 13:00 сотрудники МАУ "Дом молодежи" станут участниками акции "Испеки пирог и скажи спасибо", подарив домашнюю выпечку медикам, которые борются с коронавирусом и продавцам, которые также рискуют своим здоровьем

Наконец, 12 мая в Выборге состоится традиционная акция "Мы граждане России". Она начнется в полдень на Красной и Рыночной площадях: волонтеры МАУ "Дом молодежи" раздадут местным жителям и гостям города ленты с триколором.

Ранее мы рассказали о том, что безработные и самозанятые в Выборгском районе получили выплаты.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО