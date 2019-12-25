Безработные и самозанятые в Выборгском районе получили выплаты

Общая сумма превысила 4 миллиона рублей.

За период эпидемии коронавируса 484 безработным и 160 самозанятым жителям Выборгского района были предоставлены региональные выплаты. Их общая сумма составила более 4 миллионов рублей. Об этом сообщила газета "Выборг" со ссылкой по материалы комитета по труду и занятости Ленинградской области.

Так, по 5000 рублей за апрель и май получили граждане, лишившиеся дохода. Из них 24 районных жителя уволились в январе и феврале и получают минимальное пособие.

Кроме того, самозанятые получили по 7000 рублей. Из них возможностью получения повторной выплаты воспользовались 73 человека: для этого необходимо направить повторное заявление в службу занятости до 30 июня включительно.

Всю необходимую информацию о работе Биржи труда можно узнать, позвонив по телефону Центра занятости Выборгского района: 8 (81378) 67-009 и по телефону "горячей линии": 8(800) 350-47-47.

Ранее мы рассказали о том, что Выборгский район перешёл в "жёлтую" зону по коронавирусу.

Фото: Газета "Выборг"