Выборгский район перешёл в ”жёлтую” зону по коронавирусу

Соответствующее постановление подписал Александр Дрозденко.

С пятницы, 5 июня, в связи с успешным противостоянием распространению коронавирусной инфекции в Выборгском районе, Правительство Ленинградской области обнародовало Постановление о переводе этой территории из "красной" в "желтую" зону. С такой просьбой глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов обратился к губернатору Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Меры были ослаблены в связи с последними статистическими данными по количеству заражённых и выздоровевших пациентов.

Таким образом, с сегодняшнего дня в Выборгском районе разрешена торговля парфюмерией и косметикой в ТЦ площадью до 36 тысяч квадратных метров. Кроме того, стало возможно поведение медосмотра призывников.

Ранее мы рассказали о том, что Госжилнадзор посетит Выборг с очередной проверкой.

Фото: Piter.TV