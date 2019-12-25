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Выборгский район перешёл в ”жёлтую” зону по коронавирусу
Сегодня, 16:25
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Выборгский район перешёл в ”жёлтую” зону по коронавирусу

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Соответствующее постановление подписал Александр Дрозденко.

С пятницы, 5 июня, в связи с успешным противостоянием распространению коронавирусной инфекции в Выборгском районе, Правительство Ленинградской области обнародовало Постановление о переводе  этой территории из "красной" в "желтую" зону. С такой просьбой глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов обратился к губернатору Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Меры были ослаблены в связи с последними статистическими данными по количеству заражённых и выздоровевших пациентов. 

Таким образом, с сегодняшнего дня в Выборгском районе разрешена торговля парфюмерией и косметикой в ТЦ площадью до 36 тысяч квадратных метров. Кроме того, стало возможно поведение медосмотра призывников. 

Ранее мы рассказали о том, что Госжилнадзор посетит Выборг с очередной проверкой.

Фото: Piter.TV

Теги: выборг, коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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