Госжилнадзор посетит Выборг с очередной проверкой

Со следующей недели сотрудники регионального Госжилнадзора посетят Выборг с проверкой санитарного состояния жилых многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации со ссылкой на областное Правительство.
Наиболее тщательно будут проводиться рейды по адресам с которых поступали жалобы.
Отметим, что служба Госжилнадзора провела рейды по 700 домам с начала текущего года. При проверке управляющим компаниям сообщают стандартны Роспотребнадзора по проведению дезинфекций с использованием хлорсодержащих средств. Те дома, в которых выявлены явные нарушения, инспектируются во второй раз.
На управляющие компании, не выполняющие прямые обязательства, будет наложен штраф. Жалобы можно направить по телефону горячей линии (812) 539-51-73.
Ранее мы рассказали о том, что объявлен график ремонта котельных в Выборгском районе.
Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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