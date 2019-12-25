Госжилнадзор посетит Выборг с очередной проверкой

Особое внимание уделят адресам, с которых поступали жалобы.

Со следующей недели сотрудники регионального Госжилнадзора посетят Выборг с проверкой санитарного состояния жилых многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации со ссылкой на областное Правительство.

Наиболее тщательно будут проводиться рейды по адресам с которых поступали жалобы.

Отметим, что служба Госжилнадзора провела рейды по 700 домам с начала текущего года. При проверке управляющим компаниям сообщают стандартны Роспотребнадзора по проведению дезинфекций с использованием хлорсодержащих средств. Те дома, в которых выявлены явные нарушения, инспектируются во второй раз.

На управляющие компании, не выполняющие прямые обязательства, будет наложен штраф. Жалобы можно направить по телефону горячей линии (812) 539-51-73.

Ранее мы рассказали о том, что объявлен график ремонта котельных в Выборгском районе.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО