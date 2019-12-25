Объявлен график ремонта котельных в Выборгском районе

Профилактические работы уже начались в Выборге и двух поселениях.

С понедельника, 1 июня, в Выборгском районе стартовали ремонтные работы на объектах теплоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Первые мероприятия начались в Выборге, Советском и Каменногорском поселениях. Так, с 1 по 14 июня работы ведутся на котельной в поселке Красный Сокол по адресу: Котельный проспект, 5. Затем, с 3 по 16 июня две котельные по адресам: Большая Каменная улица, 18 и Песочная улица, 3, закрылись в Выборге. В этот же период ремонтируется котельная в поселке Дятлово на улице Героев Танкистов, 2.

В центральной каменногорской котельной по адресу: улица Фабричная, 10, а также в котельной поселка Бородинское, которая находится на улице Озерной, 5, работы продлятся с 15 по 28 июня. С 29 июня по 12 июля временно прекратят функционирование котельной, обслуживающей Каменногорскую городскую больницу.

Ещё две выборгские котельные закроют в следующем месяце, с 1 по 14 июля, по адресам: улица Октябрьская, 4 и Складской проспект, 3. Кроме того, с 8 по 21 июля в Выборге на ремонт закроют котельную на улице Куйбышева.

С 13 по 26 июля пройдут работы в котельной поселка Михалево. С 15 по 28 июля закрытие котельной запланировано в поселке Первомайское на улице Ленина, 54-б. Завершатся июльские мероприятия ремонтом двух котельных в Гончаровском поселении, который пройдет с 29 июля по 11 августа.

В августе, с 5 по 18 число, пройдет ремонт одной из центральных котельных Выборга на улице Маяковского, 5. Профилактические мероприятия также пройдут и в поселках Ильичево, Пушное и Семиозерье, а с 10 по 23 августа ремонт запланировано в котельной поселка Пруды. Наконец, с 12 по 25 августа будут ремонтировать котельные в поселке Гончарово, на Школьной улице, 17 и в поселке Красносельское на улице Советская, 1-в.

Напомним, что для устранениям неисправностей в теплосетях, жители могут связаться с АО "Выборгтеплоэнерго" по телефону: 8 (813 78) 2-09-74.

Ранее мы рассказали о том, что Выборгские таможенники напомнили об ответственности за перевозку незадекларированных товаров.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО