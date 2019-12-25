Выборгские таможенники напомнили об ответственности за перевозку незадекларированных товаров

Нарушения правил грузовыми автомобилями в последнее время происходят все чаще.

Водители грузовых автомобилей, для которых остаются открытыми границы во время эпидемии, стали чаще нарушать таможенное законодательство. Об этом сообщила пресс-служба Выборгской таможни.

Так, за прошлый месяц пограничники на посту МАПП Брусничное выявили и пресекли 17 административных правонарушений, связанных с международной перевозкой. Кроме того, в мае сотрудники таможни обнаружили в одном из грузовиков крупную партию запасных частей для автомобилей общей стоимостью 186 тысяч рублей, а также партию электронных и механических датчиков для обогрева пола стоимостью 165 тысяч рублей.

Некоторые из зафиксированных случаев произошли по причине незнания водителями таможенного законодательства, но находились и перевозчики, намеренно нарушающие порядок. Недобросовестные водители используют технические ниши фур для того, чтобы спрятать груз. Для выявления таких нарушений используются инспекционно-досмотровые комплексы, который подробно отображает содержимое кабины. Таким способом накануне была выявлена перевозка бытовой химии и продуктов в отсеках цистерны, перевозящей товары для химической промышленности. В отношении водителя уже составлен протокол.

Напомним, что нарушителям правил международной перевозки грозит административный штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров с возможной их конфискацией.

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Фото: пресс-служба Выборгской таможни