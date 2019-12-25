От Светогорска до финской границы проложат велодорожку

Затраты на проект составят почти 60 миллионов рублей.

В рамках проекта пограничного сотрудничества России и Евросоюза планируется создание велосипедной дорожки между Светогорском и границей Финляндии. Об этом сообщила пресс-служба Дирекция по строительству и развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти.

Стоимость проекта оценена в 58 792 000 рублей. Протяженность будущего маршрута составит 4 километра.

Заявки на конкурс можно будет подавать в течение месяца. Выбранному подрядчику предстоит обеспечить маршрут системой освещения, заняться ремонтом двух мостов через реки Грязный и Унтерниска, а также реконструировать мост Заводской улице. Кроме того, на подъезде к Светогорску будет размещена площадка для отдыха с зонами ремонта и ожидания.

Отметим, что в ноябре 2019 года АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" заключило контракт с управляющим органом программы приграничного сотрудничества "Россия — Юго-Восточная Финляндия ПС 2014–2020". Стоимость соглашения составила 1 583 240 евро.

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Фото: Piter.TV