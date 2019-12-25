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В парке Монрепо открыт маршрут до дальних скал
Сегодня, 16:49
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lizapoluda

В парке Монрепо открыт маршрут до дальних скал

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Территорию заранее подготовили к прихожу посетителей.

В понедельник, 1 июня, на территории музея-заповедника "парк Монрепо" в Ленинградской области официально открывается эко-маршрут вдоль Защитной бухты до дальних скал в острова Былинный. Информация об этом появилась в ВК-сообществе парка.

Общая протяженность маршрута составляет примерно 5 километров. Для его освоения рекомендуется запастись удобной обувью. Также посетителям  напоминают о необходимости соблюдать правила посещения заповедника и бережно относиться к природе.

Отметим, что территорию парка подготовили к наплыву туристов: на эко-маршруте и на площадке у Лесной поляны уже поведена обработка от клещей. На 3 июня намечено избавление от вредителей в парковой зоне. 

Также сотрудники заповедника позаботились о пожарной безопасности: на днях были проведены учения по обнаружению и тушению огня.

Ранее мы рассказали о том, что Светогорск спасают от борщевика.

Фото: ВКонтакте / monrepovyborg

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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