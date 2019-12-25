В парке Монрепо открыт маршрут до дальних скал

Территорию заранее подготовили к прихожу посетителей.

В понедельник, 1 июня, на территории музея-заповедника "парк Монрепо" в Ленинградской области официально открывается эко-маршрут вдоль Защитной бухты до дальних скал в острова Былинный. Информация об этом появилась в ВК-сообществе парка.

Общая протяженность маршрута составляет примерно 5 километров. Для его освоения рекомендуется запастись удобной обувью. Также посетителям напоминают о необходимости соблюдать правила посещения заповедника и бережно относиться к природе.

Отметим, что территорию парка подготовили к наплыву туристов: на эко-маршруте и на площадке у Лесной поляны уже поведена обработка от клещей. На 3 июня намечено избавление от вредителей в парковой зоне.

Также сотрудники заповедника позаботились о пожарной безопасности: на днях были проведены учения по обнаружению и тушению огня.

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Фото: ВКонтакте / monrepovyborg