Светогорск спасают от борщевика

Искоренение сорняка ведётся во всех поселениях Выборгского района.

В понедельник, 1 июня, на территории Светогорского городского поселения проходят мероприятия по обработке территории от борщевика. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Специалисты устранят опасный сорняк на улице Кирова, Барочной, Красноармейской улицах, и на берегу реки Унтернисканйоки. В связи с обработкой, местным жителям необходимо ограничить пребывание и выгул домашних животных в указанных местах.

Борьба с борщевиком в Светогорском поселении проходит поэтапно: первые шаги начались еще 10 мая. Регулярные обработки продлятся до 5 июня, а затем возобновятся с 15 августа по 10 сентября.

За все время планируется проведение обработки 20 га, в том числе – на Ленинградском шоссе (трасса "Выборг-Светогорск" в районе АЗС "Норд-Лайн"), на улице Победы (трасса "Выборг-Светогорск" - остановка "кладбище" по обе стороны), на улице Победы (трасса "Выборг-Светогорск" по обе стороны), улице Кирова (от д. № 27 до пересечения с ул. Барочная берег р. Унтернисканйоки и на пешеходной дорожке в районе Дома культуры), Барочной улице (берег р. Унтернисканйоки до пересечения с ул. Победы), Советской улице (около дома 1), улице Гарькавого (около МБДОУ "Детский сад №1 г. Светогорска"), Лесной улице (около дома 3), территории СНТ "Правобережное", Вокзальной улицы, улицы Льва Толстого, Спортивной улицы (около дома 3 по Красноармейской улице), у реки Унтерниска, Генераторной улицы, Пионерской (около дома 10) и у Красноармейской улицы (бывший поселок Вирола).

О точном времени повеления обработки на каждом из участков заранее сообщит местная администрация.

Отметим, что устранение борщевика происходит на территории всего Выборгского района. В рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Ленинградской области", которая будет реализована в этом году, запланировано обработать 185 га земель химическим и механическим методами.

Комитет агропромышленного комплекса Выборгского района отметил Первомайское, Приморское, Рощинское и Советское поселения как наиболее активные муниципальные образования в вопросе уничтожения сорняка.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО