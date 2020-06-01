Полиция Выборгского района проверила выполнение правил тонировки водителями

В ходе проверки выявлено трое нарушителей.

В результате мероприятий по пресечению нарушений правил тонировки, которые были проведены в Выборгском районе, административное наказание понесли трое водителей. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Отметим, что административный арест грозит только тем автолюбителям, которые совершили правонарушение связанное с тонировкой во второй раз. Сотрудники районного ГИБДД зафиксировали 3 таких случая: так, за отказ устранить неисправности владельца автомобиля Brilliance приговорили к 2 суткам административного ареста, водителя Ford Mondeo – к 3 суткам административного ареста, а хозяин Audi A4 был приговорён к наказанию на сутки.

На данный момент все нарушители отбыли наказание в полном объеме.

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Видео: ВКонтакте / vyborg_interesting