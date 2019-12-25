Пограничники спали двух любителей гидроциклов в Выборгском районе

На место происшествия выдвинулся корабль береговой охраны ФСБ.

В субботу, 30 мая, в Выборгском районе произошло сращу два ЧП с участием гидроциклов: на помощь незадачливым гонщикам выехали сотрудники пограничной службы. Об этом сообщил 47news.

Выяснилось, что один из гидроциклов перевернулся, а у другого прямо во время поездки отказал мотор. Оба происшествия произошли примерно в шести милях от Высоцка.

В операции по спасению горе-водителей участвовал корабль пограничной патрульно-сторожевой службы. Транспортные средства водрузили на борт.

Ранее мы рассказали о том, что пострадавший во время войны дом в Выборге отреставрируют.

Фото: 47news