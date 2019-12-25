Пострадавший во время войны дом в Выборге отреставрируют

Парадную дверь воссоздадут по чертежам архитектора.

Как стало известно в субботу, 30 мая, жители одного из исторических домов в Выборге решили отреставрировать здание по найденным чертежам архитектора. Сейчас проходит сбор средств для работы на портале фонда сохранения исторического наследия.

Чертежи нашлись у родственников архитектора дома Аллана Шульмана. Так, планируется восстановить утраченную парадную дверь. Здание называется Arinan Talo. Его построили в 1904 году, когда Выборг был вторым и богатейшим городом Финляндии. Здание серьезно пострадало во время Второй мировой войны: большая часть выгорела, сильно повреждена кровля, интерьеры были утрачены, а перекрытия повреждены. Предполагается, что тогда сгорела и парадная дверь, но сохранившийся входной проем напоминает об архитектуре здания.

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Фото: fondvnimanie.ru