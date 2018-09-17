В ночь на пятницу, 29 мая, неизвестные взломали церковь в Красногвардейском районе. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Полицейские уточнили, что о случившемся сообщил помощник настоятеля церкви. Само здание располагается по адресу шоссе Революции, 75. В ходе выезда криминалисты установили, что злоумышленники взломали замок первой входной двери. Вторая дверь оказалась неповрежденной.
Сообщается, что из имущества церкви ничего не пропало.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что в церкви Богородицы Милующей на Васильевском пройдет масштабная реставрация живописи.
Фото: Pixabay
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