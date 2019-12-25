Петербуржцы с 1 июня смогут самостоятельно открывать двери в автобусах

Такая функция станет доступна в 398 автобусах ГУП "Пассажиравтотранс".

С завтрашнего дня в 398 автобусах ГУП "Пассажиравтотранс" заработает система адресного открывания дверей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Пассажиры в этих автобусах смогут сами открывать двери автобусов на остановках при помощи кнопок на дверях. Это позволит сократить время стоянки транспорта на остановке.

Кнопки располагаются на всех дверях с обеих сторон автобусов – с салона и с улицы. Они сенсорные, выделяются приметным ярким корпусом и обладают дополнительной светодиодной подсветкой.

При подъезде к остановке общественного транспорта водитель будет включать разрешение на открывание дверей пассажирами, после чего кнопки будут загораться зеленым светом.

Ранее около 6,5 тыс. единиц общественного транспорта в Петербурге оборудовали "умными" валидаторами. В каждой из транспортных единиц установлен как минимум 1 "умный" валидатор.

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Фото: пресс-служба Комитета по транспорту