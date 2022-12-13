Около 6,5 тыс. единиц общественного транспорта в Петербурге оборудовали "умными" валидаторами

Теперь активировать отложенное пополнение единого электронного билета на «Подорожнике» и в транспортном приложении Единой карты петербуржца можно во всех городских автобусах, трамваях и троллейбусах.

Весь наземный общественный транспорт Петербурга оборудовали "умными" валидаторами. Устройства установлены и настроены в 6,5 тыс. транспортных единицах, в частности, более чем в 5 тыс. автобусах, 1,5 тыс. трамваев и троллейбусов. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

Теперь в перечисленных видах транспорта можно активировать отложенное пополнение единого электронного билета на "Подорожнике" и в транспортном приложении Единой карты петербуржца.

В ведомстве уточнили, что в каждой из транспортных единиц установлен как минимум 1 "умный" валидатор.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы оформили почти 3 тыс. парковочных разрешений в Петроградском районе через МФЦ.

Фото: Piter.TV