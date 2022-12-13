Петербуржцы оформили почти 3 тыс. парковочных разрешений в Петроградском районе через МФЦ

Чтобы получить результат вовремя, жителям района лучше поторопиться с подачей необходимых документов и предоставить их до 1 июня.

В период с 1 по 22 мая в Петроградском районе через МФЦ было оформлено 2 815 парковочных разрешений. Этой информацией с "Петербургским дневником" поделились представители городских МФЦ.

Согласно регламенту, обращение на включение в реестр парковочных разрешений петербуржцев занимает от 10 до 20 рабочих дней. То есть, чтобы получить результат вовремя, жителям района лучше поторопиться с подачей необходимых документов и предоставить их до 1 июня. В МФЦ подчеркнули, что приём продолжится и после этой даты, однако городской комтранс может не успеть рассмотреть их вовремя.

Напомним, что 141 улица Петроградского района войдёт в зону платной парковки с 1 июля. Оставить машину можно будет за 100 рублей в час, по аналогии с Адмиралтейским и Центральным районами. Парковочное разрешение позволит парковаться в пределах района за 1800 рублей в год. Плата за парковку мотоциклов составит 900 рублей в год. Разрешение могут оформить собственники жилья, либо его доли на территории района, а также те, кто проживают в там по соцнайму, либо по найму служебного жилья. Для владельцев автомобилей из многодетных семей, собственников электромобилей, участников Великой Отечественной войны, блокадников и несовершеннолетних узников концлагерей парковка в платной зоне останется бесплатной. Оформить разрешение можно не только в МФЦ, но и с помощью портала Госуслуг.

Ранее мы сообщили о том, что в зоне платной парковки Петербурга могут ввести дифференцированные тарифы.

Фото: Piter.TV