Это может произойти, когда платная парковка охватит четыре района в центре Петербурга. Сейчас она работает в Адмиралтейском и Центральном районах.

В зоне платной парковки Петербурга могут ввести дифференцированные тарифы. Об этом 19 мая рассказал замглавы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, пишет "Деловой Петербург".

Это может произойти, когда платная парковка охватит четыре района в центре Петербурга. Сейчас она работает в Адмиралтейском и Центральном районах.

Летом в ее границы попадет основная часть Петроградского района, а к 1 ноября зона парковки будет обустроена в Василеостровском районе, заодно охватив Крестовский остров. Вслед за этим городские власти планируют приступить к изменению тарифов в различных зонах.

Утром в пятницу стало известно о неявке главы Центра управления парковками Михаила Курдяева на встречу с жителями Василеостровского района. Как утверждали активисты, время и место чиновник назначил им за неделю, однако в итоге не пришел.

Ранее дворы в зоне платной парковки в центре Петербурга планируют закрыть. Депутатам педстоит выработать порядок, который позволит согласовывать установку шлагбаума и ограничить проезд, но оставить проход для местных жителей.

Фото: piter.tv

