Дворы в зоне платной парковки в центре Петербурга планируют закрыть

Депутатам педстоит выработать порядок, который позволит согласовывать установку шлагбаума и ограничить проезд, но оставить проход для местных жителей.

Водители в Северной столице продолжают искать способы избежать оплату парковки в платной зоне. Некоторые из них прибегают к такому способу, как парковка во дворах. В связи с этим, депутаты ЗакСа намерены установить шлагбаумы на подъездах к дворовым территориям. Об этом пишет "Деловой Петербург".

По словам парламентария Наталии Астаховой, федеральное законодательство подразумевает обеспечение доступа через двор, а не проезд. Таким образом, предстоит выработать порядок, который позволит согласовывать установку шлагбаума, перекрыв проезд, но оставив проход для местных жителей.

По мнению эксперта Дмитрия Попова, к разработке закона нужно привлечь специалистов городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению. В следующий раз рабочая группа рассмотрит вопрос на заседании в июне.

Ранее мы сообщили о том, что более 1 млрд штрафов заплатили петербуржцы за неправильную парковку в 2022 году.

Фото: Piter.TV