Более 1 млрд штрафов заплатили петербуржцы за неправильную парковку в 2022 году

В ЗакСе рассказали, что раз прошлый год за неправильную парковку вынесли 419 817 штрафов на сумму 1,26 млрд рублей.

В бюджет Петербурга поступило порядка 1 млрд рублей из-за неправильной парковки в прошлом году. Об этом 12 мая рассказали в комитете по транспорту.

В ЗакСе рассказали, что раз прошлый год за неправильную парковку вынесли 419 817 штрафов на сумму 1,26 млрд рублей. Из них 69 607 штрафов на 208 млн — не было оплачено.

Так, доходы казны от оплаты самой парковки составили 958 млн рублей в прошлом году и 307 миллионов с начала 2023 года, отметил в своём телеграм-канале лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов.

Ранее депутат ЗакСа Петербурга предложил ввести налог на электросамокаты. Парламентарий считает, что кикшеринговые компании должны оплачивать парковку своих транспортных средств.

Фото: Piter.tv

