Депутат ЗакСа Петербурга предложил ввести налог на электросамокаты

Парламентарий считает, что кикшеринговые компании должны оплачивать парковку своих транспортных средств.

Парламентарий Законодательного собрания Петербурга Павел Иткин выступил с предложением о введении налога на электросамокаты. Соответствующую инициативу депутат аргументировал необходимостью развивать городскую транспортную инфраструктуру.

Иткин считает, что кикшеринговые компании должны оплачивать парковку своих транспортных средств. Этот налог может принести более 1 млрд рублей в городской бюджет. Деньги можно будет использовать на создание централизованных мест стоянки и велодорожек. Также парламентарий добавил что нужно определит орган, который будет следить за соблюдением "самокатчиками" ПДД, поскольку ГИБДД эту ответственность за себя может не взять.

Согласно предложению, парковка для элекросамокатов будет равна 50% годового парковочного разрешения для мопеда, то есть, 35,6 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV