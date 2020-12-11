  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В дом Бернштейна вернули исторические двери из дуба и лиственницы
Сегодня, 19:21
174
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В дом Бернштейна вернули исторические двери из дуба и лиственницы

0 0

Со стороны 2-й Советской улице в доме установили дубовые двери натурального цвета с резными элементами.

В доме Бернштейна установили исторические двери из дуба и лиственницы. Об этом во вторник, 6 декабря, рассказали в паблике "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсети "Вконтакте". 

Со стороны 2-й Советской улице в доме установили дубовые двери натурального цвета с резными элементами. Со стороны 3-й Советской поставили также деревянные двери из лиственницы. Проект дверей разрабатывали архитекторы из ООО "Клаузура".

Фото: Вконтакте / Центральный район за комфортную среду обитания

Теги: двери, дом бернштейна, дуб, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии