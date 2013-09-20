Планируется укрепить оконные и дверные проемы и ограничить доступ к аварийным местам.

В Выборге отреставрируют инженерный двор до 2024 года. Памятник уже начали закрывать на ремонт. Об этом рассказал зампред правительства Ленобласти — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

По его словам, в 2024 году они надеются приступить "к большим реставрационным работам". Рабочие уже вывезли мусор, начали разбирать кровлю и устанавливать временную. Также планируется укрепить оконные и дверные проемы и ограничить доступ к аварийным местам.

Фото: Piter.tv

