Александр Дрозденко запустил марафон #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ

Акция посвящена Дню медика.

В среду, 17 июня, Александр Дрозденко призвал жителей участвовать в акции #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ, с помощью которой можно выразить признательность врачам. Губернатор напомнил о предстоящем Дне медика в своем Instagram-аккаунте.

В честь праздника глава региона вырезал из сердце из красной бумаги и поблагодарил всех врачей, которые в данный момент борются с коронавирусом:

Стартует марафон #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ. От всего сердца благодарим наших медиков. 21 июня – их профессиональный праздник. Не забудем их поздравить! отметил губернатор

Ранее мы рассказали о том, что Николай Валуев поддержал идею Дрозденко о едином региональном операторе города и области.

Видео: Instagram / drozdenko_au