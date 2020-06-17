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Александр Дрозденко запустил марафон #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ

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Акция посвящена Дню медика.

В среду, 17 июня,  Александр Дрозденко призвал жителей участвовать в акции #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ, с помощью которой можно выразить признательность врачам. Губернатор напомнил о предстоящем Дне медика в своем Instagram-аккаунте.

В честь праздника глава региона вырезал из сердце из красной бумаги и поблагодарил всех врачей, которые в данный момент борются с коронавирусом:

Стартует марафон  #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ. От всего сердца благодарим наших медиков. 21 июня – их профессиональный праздник. Не забудем их поздравить!

отметил губернатор

 Ранее мы рассказали о том, что Николай Валуев поддержал идею Дрозденко о едином региональном операторе города и области.

Видео: Instagram / drozdenko_au

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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