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Николай Валуев поддержал идею Дрозденко о едином региональном операторе города и области
Сегодня, 14:54
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Николай Валуев поддержал идею Дрозденко о едином региональном операторе города и области

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Также за инициативу выступил Владимир Путин.

Во вторник, 16 июня, во время выступления перед представителями "Единой России" Александр Дрозденко внес предложение о запуске единого регионального оператора для Ленинградской области и Петербурга. Инициативу регионального главы поддержал Николай Валуев. Депутат высказался об этом в своем Instagram-аккаунте.

 Губернатор 47-ого региона отметил, что мусор сразу из двух регионов попадает на областные полигоны, так как маршрут петербуржских перевозчиков не продуман. В этом смысле Валуев назвал предложение о едином операторе  рациональным и отметил, что его одобрил Владимир Путин. Для приведения инициативы в исполение нужно определить зоны ответственности и разграничить финансовые потоки, а также отказаться от примитивного полигонного захоронения мусора. 

Ранее мы рассказали о том, что Мурино задыхается от выхлопов промышленного предприятия.

Фото: Instagram / nickvaluev

Теги: ленингадская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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