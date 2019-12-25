Николай Валуев поддержал идею Дрозденко о едином региональном операторе города и области

Также за инициативу выступил Владимир Путин.

Во вторник, 16 июня, во время выступления перед представителями "Единой России" Александр Дрозденко внес предложение о запуске единого регионального оператора для Ленинградской области и Петербурга. Инициативу регионального главы поддержал Николай Валуев. Депутат высказался об этом в своем Instagram-аккаунте.

Губернатор 47-ого региона отметил, что мусор сразу из двух регионов попадает на областные полигоны, так как маршрут петербуржских перевозчиков не продуман. В этом смысле Валуев назвал предложение о едином операторе рациональным и отметил, что его одобрил Владимир Путин. Для приведения инициативы в исполение нужно определить зоны ответственности и разграничить финансовые потоки, а также отказаться от примитивного полигонного захоронения мусора.

Ранее мы рассказали о том, что Мурино задыхается от выхлопов промышленного предприятия.

Фото: Instagram / nickvaluev