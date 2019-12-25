Александр Дрозденко выступил с тезисами своей предвыборной программы

Губернатор планирует провести дополнительные инвестиции в социальную сферу.

Во вторник, 16 июня, стало известно, что "Единая Россия" утвердила кандидатуру Александр Дрозденко в качестве выдвиженца на предстоящие выборы в Ленинградской области. Нынешний глава региона выступил перед соратниками, озвучив основные тезисы своей кампании. Информация об этом появилась на официальном сайте партии.

По словам губернатора, главный принцип, которым он будет руководствоваться - "От инвестиций в экономику к инвестициям в человека". Для этого будут разработаны специальные социальные стандартны в расчете на одного жителя каждого района. Кроме того, согласно плану Дрозденко, граждане сами смогут выбирать порядок возведения социальных объектов на своей территории.

Напомним, что на прошлой неделе состоялась онлайн-встреча губернатора с Владимиром Путиным. Президент похвалил развитие Ленобласти и пожелал Дрозденко удачи на выборах.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области