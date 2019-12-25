Мурино задыхается от выхлопов промышленного предприятия

Александр Дрозденко пояснил, какие шаги по улучшению ситуации предприняты со стороны властей.

Во вторник, 16 июня, житель Мурино обратился к Александру Дрозденко через Instagram-аккаунт с тревожными новостями о работе местной промзоны. Пользователя интересовало, почему жалобы граждан в многочисленные инстанции, включая Роспотребнадзор, не возымели результата.

Мурино задыхается от едкого запаха гари: промзона дымит бесконтрольно…Жители сами организуют патрули и рейды, выявляют источники распространения выбросов в атмосферу. Социальное беспокойство от травли вредными веществами и бездействия властей возрастает. подчеркнул пользователь

Глава региона объяснил, что источник загрязнения воздуха в городе был выявлен администрацией еще в конце прошлого месяца: предполагается, что едкие пары выходят из труб ООО "МЕД-ЭКОЛОГИЯ". Судя по всему, предприятие не соблюдает санитарно-эпидемические нормы, так как не использует инсинеатор ИКН-6 при обезвреживании отходов.

В связи с этим, по словам Дрозденко, представителей районного Роспотребнадзора уже оповестили о проблеме. Кроме того, региональный комитет государственного экологического надзора возбудил административное дело против компании. Ее могут признать виновной в несоблюдении экологических требований при эксплуатации здания.

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Фото: ВКонтакте / club185754401