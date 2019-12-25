Мошенники просят школы и детские сады Ленобласти скинуться "на подарок начальнику Роспотребнадзора"

В администрации школ и детских садов Ленинградской области начали приходить подозрительные сообщения от аферистов с просьбами перевести средства якобы на цветы, которые вручат на юбилей начальнику Роспотребнадзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, призвав не верить мошенникам.
Представители Роспотребнадзора отметили, что злоумышленники не просто наживаются на бюджетных средствах, но и порочат репутацию государственных органов.
Ранее мы рассказали о том, что банда лжемедиков продала пенсионеру массажные аппараты за 65 тысяч рублей.
Фото: Pixabay
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