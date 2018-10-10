Минпросвещения планирует сделать второй иностранный язык обязательным в школах

Минпросвещения планирует сделать второй иностранный язык обязательным для изучения в школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа министерства.

Введение стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года. В документе отмечается, что учебный план среднего общего образования предусматривает обязательное изучение таких предметов, как русский язык, литература, математика, история, иностранный язык, а также второй иностранный язык.

Также отмечается, что совет Министерства просвещения РФ по федеральным государственным образовательным стандартам общего и среднего профессионального образования (СПО) одобрил проект ФГОС среднего общего образования.

