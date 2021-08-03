Петербургские школы готовы принять 58 тыс. первоклассников в 2026 году

В 2026-2027 учебном году в Петербурге будет подготовлено 58 тысяч мест для первоклассников. Об этом сообщила начальник отдела общего образования Комитета по образованию города Анна Грубская во время пресс-конференции в ТАСС.

Грубская отметила, что, учитывая социально-экономическое развитие Петербурга и приток жителей из других регионов, город сохраняет готовность к открытию 58 тысяч мест и 2400 первых классов. Она также добавила, что в зависимости от ситуации возможно открытие дополнительных классов и создание новых мест.

По словам Грубской, в этом году наблюдается сокращение численности первоклассников, что связано с уменьшением количества детей в детских садах и подготовительных группах. Она подчеркнула, что Комитет по образованию уже готов к тому, что в этом году число первоклассников также будет ниже.

Первый этап приёма заявлений в первые классы пройдет с 1 апреля по 30 июня. В этот период документы смогут подать родители, чьи дети имеют льготное право на поступление или проживают на закрепленной территории. С 6 июля по 5 сентября заявления смогут подать родители, чьи дети не проживают на закрепленной территории или имеют прописку в другом районе или регионе. Подача заявлений будет доступна через портал Госуслуги, МФЦ, почту России или при личном обращении в образовательное учреждение.

