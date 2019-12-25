Более 1,3 миллиона квадратных метров жилой площади было введено в Ленобласти за 2020 год

Кроме того, активно идет строительство социальных объектов.

С начала текущего года в Ленинградской области было введено свыше 1,3 миллионов квадратных метров жилья. Сейчас строительство ведется одновременно на 587 территориях, а площадь новых многоквартирных домов в общей сложности составила 8 миллионов квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона со ссылкой на слова Александра Дрозденко.

Глава Ленинградской области подчеркнул, что за годы работы у властей удалось создать мощный строительный кластер, который выстоял во время эпидемии. На данный момент среди первых задач выступают обеспечение строительной области средствами из бюджета и устранение пропасти между возведением жилых и соцобъектов.

По словам губернатора, с 2015 года администрация заказала 157 социальных объектов – 66 детских садов, 26 школ, 27 спортивных объектов, 29 объектов здравоохранения.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области