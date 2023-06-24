В июне в Петербурге ввели в эксплуатацию 2 817 квартир

В эксплуатацию сданы 71 жилой объект, включая 10 многоэтажных комплексов и 61 частный дом.

В июне 2025 года в Санкт-Петербурге было введено в эксплуатацию 137 736,9 квадратных метров жилой недвижимости. В этот объем вошли 10 многоквартирных жилых комплексов общей площадью около 126 тысяч квадратных метров и 61 объект индивидуального жилищного строительства площадью более 11 тысяч квадратных метров. Всего в новых домах появилось 2 817 квартир. Об этом сообщает "Строительный Петербург".

Среди районов города лидером по объемам введенного жилья стал Василеостровский район, где сдали два жилых комплекса суммарной площадью 47 502,30 квадратных метра с 933 квартирами. На втором месте оказался Пушкинский район с двумя многоквартирными домами площадью 42 039,00 квадратных метров и 967 квартирами. Третье место занял Курортный район, где ввели в эксплуатацию пять жилых домов общей площадью 28 888,00 квадратных метров с 629 квартирами.

Параллельно с жилыми объектами в городе было построено и сдано в эксплуатацию 18 общественных и гражданских сооружений различного назначения. Среди наиболее значимых объектов - новая школа на 1650 учащихся в Василеостровском районе, образовательное учреждение на 550 мест в Московском районе, торговые точки и котельные в Пушкинском районе, крытая ледовая арена в Невском районе, а также складские помещения в Красногвардейском районе.

Фото: "Строительный Петербург"