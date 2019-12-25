В Мурино закончили долгострой на Шоссе в Лаврики

Возведение многоквартирного дома продолжалось с 2014 года.

Проблемное жилое здание на Шоссе в Лаврики в Мурино получило заключение Госстройнадзора. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Всего в доме №42 располагаются 38 квартир. Администрация Ленинградской области привлекла к возведению новую управляющую компанию и жилищно-строительный кооператив "Лаврики 42".

Предполагается, что в скором времени будет оформлено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Напомним, что компания-банкрот "Викинг" приступила к строительству еще в 2014 году и потеряла платежеспособность в 2017-ом. Строительство началось в конце декабря 2014 года. С весны текущего года работами занималось ООО "Академия".

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти завершают строительство еще двух проблемных объектов.

Фото: Piter.TV