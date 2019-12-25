  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти завершают строительство еще двух проблемных объектов
Сегодня, 12:17
41
lizapoluda

В Ленобласти завершают строительство еще двух проблемных объектов

0 0

Застройщики “Норман ЛО” и “Тареал” оказались банкротами.

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков планирует рассмотреть скорейшее завершение строительства  двух долгостроев в Ленинградской области. В процессе примет участие правительство региона. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Долевое строительство Ленинградской области".

Отметим, что долгострои находились под ответственностью "Норман ЛО" и "Тареал", которые объявили о своем банкротстве. Теперь возведение ЖК будет происходить при работе конкурсных управляющих и содействии самих дольщиков.

Фонд особенно отметил работу московских сотрудников ГКУ "Управление долевого строительства Ленобласти", благодаря которым была исправлена проектная документация.

Ранее мы рассказали о том, что более тысячи жителей дома на Среднерогатской вынуждены делить маленькую парковку.

Фото: Piter.TV

Теги: долгострой, дольщики, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии