В Ленобласти завершают строительство еще двух проблемных объектов

Застройщики “Норман ЛО” и “Тареал” оказались банкротами.

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков планирует рассмотреть скорейшее завершение строительства двух долгостроев в Ленинградской области. В процессе примет участие правительство региона. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Долевое строительство Ленинградской области".

Отметим, что долгострои находились под ответственностью "Норман ЛО" и "Тареал", которые объявили о своем банкротстве. Теперь возведение ЖК будет происходить при работе конкурсных управляющих и содействии самих дольщиков.

Фонд особенно отметил работу московских сотрудников ГКУ "Управление долевого строительства Ленобласти", благодаря которым была исправлена проектная документация.

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Фото: Piter.TV