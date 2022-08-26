Уроженец Сум узнавал в России информацию об офицерах и объектах Минобороны РФ.

Сотрудники ФСБ России задержали в Курске агента Главного разведывательного украинского военного управления. Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей силового ведомства. Известно, что подозреваемым стал гражданин Украины. Мужчина подозревается в сборе и передаче иностранцам данных об объекта российского министерства по обороне в целях использования сведений против безопасности РФ. Агент обладал информацией о военных, их семьях и жилье. Разведку Украины интересовали сведения об офицерах авиационного полка.

По месту жительства фигуранта расследования оперативники изъяли специальные технические средства, которые тот получил от украинско развездке. На компьютере и в мобильном устройстве иностранца обнаружена литература по снайперской подготовке, выживанию, ведению партизанской войны и разведывательно-диверсионной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ за шпионаж. Наказание предусматривает от 10 до 20 лет заключения. В ходе допроса подозреваемый рассказал следователям, что был завербован Киевом в 2018 году из-за компромата. Сам он является уроженцем города Сумы.

Завербован сотрудником украинских спецслужб в феврале 2018 года на компрометирующих условиях. Я дал расписку о сотрудничестве с информационным агентством и о получении первых денежных средств на текущие расходы. подозреваемый

ФСБ предотвратила планировавшиеся сторонником "Азова" (запрещенная на территории РФ террористическая и экстремистская организация) теракты на объектах Балтфлота.

Фото и видео: Telegram / SHOT