ФСБ предотвратила планировавшиеся сторонником "Азова"* теракты на объектах Балтфлота

Мужчина хотел подорвать военный объект и аэропорт в Калининградской области.

ФСБ России задержала жителя Калининграда, который по указанию запрещенной в руководства украинского радикального националистического батальона "Азов" планировал диверсионно-террористические акты на объектах Балтийского флота, а также территории аэропорта "Храброво". Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Центра общественных связей силового ведомства.

В Калининградской области предотвращен террористический акт на объектах военной и транспортной инфраструктуры региона. В результате проведенных мероприятий в Калининграде выявлен и задержан местный житель. ЦОС ФСБ РФ

Известно, что фигурантом уголовного дела стал гражданин России 1967-го года рождения. Он вынашивал намерения по совершению диверсионно-террористических акций против Военно-морского флота РФ и военнослужащих. Специалисты изъяли из тайника подозреваемого самодельную бомбу с мощностью порядка пяти килограммов в тротиловом эквиваленте. На данный момент мужчина уже дал признательные показания.

"Азов" - запрещенная на территории России экстремистская и террористическая организация.

ФСБ показала троих жителей Подмосковья, которые внесли пожертвования фонду ВСУ.

Фото и видео: ЦОС ФСб