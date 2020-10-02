Александр Душин стал фигурантом уголовного дела.

Сотрудники ФСБ задержали мэра российского города. Об этом заявили представители Следственного комитета РФ по Иркутской области. По данным ведомства, в аэропорту города Иркутска пойман глава Усть-Кута Александр Душин. Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий.

Следователи считают, что в 2019 году фигурант уголовного дела от имени местной администрации заключил контракт с коммерческим подрядчиком. Предприятие должно было выполнить работы по благоустройству. Деньги из федерального, областного и местного бюджетов были перечислены (40 млн рублей), а заказ - не выполнен до конца. Около 16 млн рублей фирма получила за невыполненные обязательства или работу, выполненную с нарушениями. После средства поступили на счета компаний, подконтрольных Душину.

В настоящее время решается вопрос об избрании для мужчины меры пресечения.

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