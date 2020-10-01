ФСБ и МВД раскрыли кражу иконы, подаренной Путиным монастырю на Валдае

В ближайшее время все украденные святыни вернутся в Иверский монастырь.

ФСБ и МВД раскрыли кражу иконы, подаренной Владимиром Путиным монастырю на Валдае. Силовые ведомства заявили, что найдены воры, которые унесли из Иверского монастыря ценные религиозные предметы.

Задержаны два члена преступной группы, совершивших 1 сентября 2020 года в Успенском Соборе Иверского монастыря в Валдайском районе Новгородской области кражу золотых изделий и иконы Иверской Божьей матери (XVII-XVIII веков) пресс-релиз ЦОС ФСБ

Официальный представитель МВД Ирина Волк пояснила, что в ходе обысков оперативники нашли саму икону и часть золотых изделий. Они были обернуты в ткань. Злоумышленники спрятали награбленное в гараже.

Напомним, что преступление совершено в ночь на первое сентября. Двое воров подплыли к Валдаю на лодке и сделали подкоп под воротами. Затем мужчины разбили окно в обителе и совершили кражу. Пропавшая икона была презентована монастырю президентом РФ еще в 2001 году. В ближайшее время святыни вернутся в монастырь.

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Фото и видео: ЦОС ФСб