Мастера с инвалидностью сделают мозаичные иконы для Александро-Невской лавры

Умельцы работают в мастерской "Монастырская слобода" и уже создали несколько похожих работ.

Петербургские мастера с инвалидностью сделают мозаичные иконы для настенных ниш Федоровского и Семинарского корпусов Александро-Невской лавры. Как рассказали в комитете по труду и занятости, умельцы работают в мастерской "Монастырская слобода".

Отмечается, что проект по созданию икон рассчитан на несколько лет, на данный момент уже представлено несколько эскизов будущих изображений святых. Первую уличную икону изготовят уже в начале 2021 года к 800-летию князя Александра Невского. Мозаичная мастерская работает в Петербурге с 2019 года, в ней трудятся горожане с инвалидностью. В мастерской имеются специальные печи для варки смальты и все необходимые инструменты, умельцы уже успели создать мозаичную икону Николая Чудотворца для лавры, а также логотип школы "Динамика" для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

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Фото: Piter.TV