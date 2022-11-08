В Химках раскрыта кража 150 металлических стоек со склада стройматериалов

Грузчик и водитель незаконно пытались продать чужое имущество.

Российские правоохранительные органы на территории Московской области раскрыли кражу 150 металлических стоек со склада в Химках. Соответствующей информацией со СМИ поделились сотрудники пресс-службы регионального управления полиции. Известно, что по подозрению в совершении преступления оперативниками задержаны грузчик хранилища, а также водитель грузового транспортного средства. Злоумышленники действовали согласно заранее обговорённому плану. Они погрузили в прицеп фуры и вывезли со склада на 150 металлических стоек больше, чем было указано в накладном листе. В дальнейшем мужчины сдали похищенные строительные материалы в пункт приёма металлолома.

Подозреваемых в краже полицейские застали на месте их работы. Ими оказались 31-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья и 53-летний приезжий из Калмыкии. пресс-служба МВД по Подмосковью

Украденный бандой товар был изъят и и возвращен законному владельцу. В отношении криминальной пары ведется уголовное дело по статье 158 УК РФ. Фигуранты расследования находятся под подпиской о невыезде.

Иногородние подростки выманили 700 тыс. рублей у пенсионерки из Ленобласти.

Фото и видео: МВД Медиа