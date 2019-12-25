Мужчина погиб в перестрелке в Сомали.

Сотрудника ЦРУ убили в Африке после сообщений о намерении США вывести войска. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала CNN. Американские СМИ ссылаются на собственный высокопоставленный источник. В прессе уточнили, что представитель Центрального разведывательного управления скончался после перестрелки, устроенной в Сомали.

Личность погибшего не раскрывается. О нем известно, что мужчина принимал участие в специальной операции. До работы в ЦРУ погибший служил в основном тактическом подразделении Сил специальных операций Военно-морских сил США.

Журналисты отмечают, что информация о гибели офицера пришла вскоре после того, как администрация Дональда Трампа объявила о том, что планирует вывести американские войска с территории Сомали. В общей сложности Вашингтон хочет отправить из Африки домой более 600 военнослужащих.

Россиянина осудили за попытку передать ЦРУ данные о разработках вооружения Северного флота.

Фото: Pixabay.com