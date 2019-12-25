Юрий Ещенко осужден на 13 лет в колонии строгого режима.

Россиянина осудили за попытку передать ЦРУ данные о разработках вооружения Северного флота. Об этом журналистам ТАСС сообщили представители Центра общественных связей ФСБ. В силовом ведомстве уточнили, что Юрий Ещенко получил 13 лет лишения свободы за попытку передачи иностранным спецслужбам сведения о перспективном оружии ВМФ России. На заседании фигурант расследования признался в совершенном и раскаялся.

Брянский областной суд признал виновным в совершении государственной измены (согласно статье 275 УК РФ) гражданина РФ Ещенко Юрия Александровича. Решением суда Ещенко приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима ЦОС ФСБ России

В ведомстве объяснили, что подсудимый работал в Североморске. Он обслуживал радиоэлектронные системы кораблей Северного флота. В собственных интересах он решил передать США данные о разработках российского ВПК. С 2015 по 2017 года мужчина копировал секретную информацию, связанную с комплексами вооружения на флоте. В 2019 году ему удалось установить контакт с ЦРУ.

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Фото: Piter.tv