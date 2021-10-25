Сотрудник московского метро показал подписчикам в TikTok секретную станцию

Она находится между станциями "Строгино" и "Крылатское" Арбатско-Покровской линии.

Один из сотрудников московского метро рассказал в своем TikTok о секретной станции "Троице-Лыково".

По словам мужчины, данной платформы нет на картах метрополитена. Она расположена перегоне между станциями "Строгино" и "Крылатское" Арбатско-Покровской линии. Здесь есть "много запутанных коридоров", электроподстанция, кабина дежурного и уборщик, но нет пассажиров, отмечает рассказчик.

"Троице-Лыково" находится на самом длинном перегоне московского метро. Согласно требованиям, в таком тоннеле необходимы дополнительные выходы для эвакуации пассажиров в случае экстренной ситуации.

В конце своего видео работник метро показал, как станция выглядит с улицы. По его словам, платформу можно увидеть и из поезда. Мужчина подчеркнул, "Троице-Лыково" является единственной "секретной" станцией столичного метро.

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Видео: TikTok / izmetro